История Пензы: Высокому гостю из Москвы показали «правильные места»

14.02.2025 | 07:22

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Наверняка каждый хоть раз в жизни слышал об Анатолии Луначарском - наркоме просвещения Советского Союза. Он несколько раз посещал в Пензу и даже инспектировал терновские школы. На здании МБУК Районный центр народного художественного творчества Пензенского района в честь него даже установлена мемориальная табличка. Правда сейчас она пришла в упадок.

Официальный визит в город Анатолий Васильевич совершил в марте 1929 года и провел в Пензе 2 дня с плотным графиком работы. Сначала нарком выступил во Дворце культуры им. Дзержинского, где зачитал доклад «Внутреннее и международное положение СССР».

Затем его повезли в радиоклуб, чтобы похвастаться передовой техникой, и только потом, после всех официальных заседаний, Луначарский приступил к инспекции учреждений сферы культуры и образования.

Из всех сельских школ ему решили показать именно терновские. Дело в том, что после Первой мировой, двух революций и Гражданской войны большинство учебных заведений пребывали в удручающем состоянии. Не хватало парт, различных пособий и, собственно, самих учителей. В советской России простым педагогам платили копейки.

Терновские школы считались самыми новыми, поэтому, чтобы не ударить в грязь лицом, Луначарского повезли исключительно по «правильным местам».

Еще Анатолий Васильевич побывал на заводе им. Фрунзе и в художественном училище. Везде его принимали хорошо, наверное, потому, что из всех «красных вождей» Луначарского обошли стороной скандалы.