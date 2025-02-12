История Пензы: Улица в Терновке названа в честь казненного разведчика

12.02.2025 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В советские времена новые улицы обычно называли в честь революционеров, но при застройке Терновки власти не забыли и о пензенских героях, в частности о разведчике Василии Рябове.

История, сделавшая пензяка знаменитым, произошла в далеком 1904 году, когда на Дальнем Востоке полыхала кровавая Русско-японская война. Рябов служил в Чембарском пехотном полку и однажды получил задание отправиться на разведку, чтобы узнать расположение противника.

Переодевшись в китайский костюм и нацепив накладную бороду, он успешно провел рекогносцировку, но по пути назад наткнулся на японский патруль. Офицер попросил, как ему казалось, местного жителя напоить коня водой, и тут Василий случайно опрокинул ведро на ногу японцу.

Командир взбеленился, дернул Рябова за бороду, а та отвалилась - обман раскрылся. Нашего земляка как шпиона быстро приговорили к расстрелу. Однако тот, к удивлению японцев, вел себя на редкость мужественно: отказался надевать черную повязку на глаза, перекрестился и, сказав, что умирает за веру, царя и Отечество, встал напротив конвоя.

На японцев это произвело неизгладимое впечатление. В их армии стойкое принятие смерти считалось подвигом.

Василия Рябова перезахоронили через несколько лет. Гроб с его прахом донесли от Пензы-I до Инсарских казарм, а затем, отдав все воинские почести, героя похоронили в родном селе Лебедевка.