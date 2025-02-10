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История

История Пензы: Прогулочная набережная превратилась в проезжую часть

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Набережная реки Пензы - центральная улица в городе. Она тянется от Бакунинского моста практически до Лебедевского, выходя на улицу Урицкого в районе ресторана «Бочка».

Фактически ее продолжением можно назвать набережную реки Мойки, обладающую богатой историей. Благоустраивать этот квартал стали в начале XIX века, причем по указу губернского правления тут собирались создать прогулочную набережную. Работы заняли несколько лет, и к 1818 году все было готово.

Новый квартал назвали Набережной Реки Мойки в честь проходящего неподалеку притока главной водной артерии города. Когда-то это было местом отдыха, по вечерам тут прогуливались люди, играли дети, наведывались и рыбаки, которые усаживались внизу.

Правда, удили они в Суре, ведь Мойку строители заковали в подземный коллектор. Жители часто жаловались на весенние разливы реки, поэтому проблему решили дешево и сердито. Мойка и сейчас протекает где-то под землей.

Около 10 лет назад в бетонные галереи спускались пензенские диггеры. По их словам, резервуар наполовину занесен илом и песком, а внутри столько рыбы, что ее можно ловить голыми руками. Коллектор шириной около двух метров обнесен тяжелым бетонным сводом.

Это не единственная замурованная река. В центре города через площадь Ленина протекает Шелаховка, в микрорайне Стрела - Кашаевка.

Сама набережная Реки Мойки уже давно превратилась в проезжую часть. От бывшей здесь прогулочной набережной не осталось и следа.

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