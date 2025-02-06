История Пензы: В честь «кошмарившего» власти сатирика назвали улицу

06.02.2025 | 07:33

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Раньше территория около Преображенского монастыря была испещрена короткими улочками. Сегодня от них осталась лишь одна, которая носит имя писателя Салтыкова-Щедрина.

Квартал образовался в 30-х годах XVIII века, так что это одна из старейших пензенских улиц. Она называлась Нижне-Преображенской, получив наименование в честь находившегося неподалеку храма, а уточнение «Нижняя» подчеркивало расположение под горой.

В основном тут жили священники и члены их семей. От остальных улочек Нижне-Преображенская отличалась несильно - небольшой частный сектор с традиционными для того времени хозяйственными постройками: дровниками, сараями и банями.

Район не менял свой облик столетиями, пока в 1937 году власти не взялись за коренную перестройку. Перед Великой Отечественной войной, когда уже шла индустриализация, здесь проложили новую асфальтовую дорогу, а потом очередь дошла и до переименования.

Старое название убрали и присвоили улице имя известного сатирика. В честь Салтыкова-Щедрина ее назвали неслучайно. В середине XIX века писатель жил и работал в Пензе, занимая должность главы Казенной палаты, т. е. был главным налоговым инспектором губернии.

За время своей службы в нашем городе Михаил Евграфович не давал жизни местным чиновникам и губернатору. Он постоянно «кошмарил» власти, вскрывая факты казнокрадства, расточительства и шантажа.