История Пензы: Многие горожане не замечают памятник Лермонтову

04.02.2025 | 07:42

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В нашем городе установлены 2 памятника Лермонтову. Первый, более старый, стоит в сквере имени поэта, второй - в самом начале улицы Кирова.

Последний пользуется наименьшим вниманием у пензенцев. Во время различных Лермонтовских праздников здесь редко читают стихи поэта и нечасто возлагают цветы. А многие прохожие даже не замечают скульптуру.

С ней с самого начала возникли проблемы. В середине прошлого века в городе находился лишь один бюст Лермонтова, и более вклад поэта в пензенскую культуру никак отмечен не был. 2-й секретарь обкома КПСС Георг Мясников мечтал о достойном памятнике Лермонтову, в полный рост, чтобы превосходил по красоте бронзовый бюст конца XIX века.

Георг Васильевич обратился за помощью в столицу, и за дело взялись скульпторы Василий Стамов и Владимир Попов. В итоге получился существующий вариант: Лермонтов, облаченный в повседневный мундир с эполетами, задумчиво смотрит вниз - вероятно, размышляя о новом литературном произведении.

Но он Георгу Мясникову вообще не понравился, и памятник долгие годы пылился на складе. Об изваянии вспомнили только в 1978 году и вполне закономерно решили его установить у главной библиотеки города, которая к тому же носила имя Михаила Юрьевича.