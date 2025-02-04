Сетевое издание|18+|Вторник|4 фев 2025|09:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

История

История Пензы: Многие горожане не замечают памятник Лермонтову

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В нашем городе установлены 2 памятника Лермонтову. Первый, более старый, стоит в сквере имени поэта, второй - в самом начале улицы Кирова.

Последний пользуется наименьшим вниманием у пензенцев. Во время различных Лермонтовских праздников здесь редко читают стихи поэта и нечасто возлагают цветы. А многие прохожие даже не замечают скульптуру.

С ней с самого начала возникли проблемы. В середине прошлого века в городе находился лишь один бюст Лермонтова, и более вклад поэта в пензенскую культуру никак отмечен не был. 2-й секретарь обкома КПСС Георг Мясников мечтал о достойном памятнике Лермонтову, в полный рост, чтобы превосходил по красоте бронзовый бюст конца XIX века.

Георг Васильевич обратился за помощью в столицу, и за дело взялись скульпторы Василий Стамов и Владимир Попов. В итоге получился существующий вариант: Лермонтов, облаченный в повседневный мундир с эполетами, задумчиво смотрит вниз - вероятно, размышляя о новом литературном произведении.

Но он Георгу Мясникову вообще не понравился, и памятник долгие годы пылился на складе. Об изваянии вспомнили только в 1978 году и вполне закономерно решили его установить у главной библиотеки города, которая к тому же носила имя Михаила Юрьевича.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте