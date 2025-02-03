История Пензы: В бывшей гостинице «Гигиена» действовал бордель

03.02.2025 | 09:21

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Незавидна судьба дома № 2 на улице Калинина. Он давно заброшен, несколько раз горел, а основными постояльцами некоторое время были только лица без определенного места жительства.

Между тем строение представляет интерес, поскольку не лишено архитектурных изысков. Например, раньше крышу венчали небольшие башенки, а крыльцо украшало кованое литье. По разным данным, здание построили в 70-х годах XIX века и принадлежало оно надворному советнику Павлу Медиоланскому.

Он работал в губернской администрации. Судя по всему, денег было много, если смог построить 3-этажный особняк. Впрочем, сам Медиоланский здесь не жил, переоборудовав дом под доходный - раньше так назывались здания, где все помещения сдавались в аренду.

Иногда доходило до абсурда. К примеру, на одном этаже могли размещаться жилые комнаты вперемешку с офисами и стоматологической клиникой. Так люди и ютились, пока к началу XX века дом не перешел в другие руки.

Тут открылась гостиница с забавным названием «Гигиена». О ней ходила дурная слава - более того, по разным сведениям, тут действовал бордель (в Российской империи проституция была легализованной).

Все изменилось в годы советской власти. Некоторое время здесь находился филиал библиотеки имени Лермонтова, а потом дом переоборудовали под жилой. Таким он и оставался вплоть до 2000-х.