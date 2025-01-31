История Пензы: Вывески магазинов не соответствовали предлагаемым товарам

31.01.2025 | 07:33

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В дореволюционной Пензе вывеска «Обувной магазин» еще не говорила о том, что в нем будут продаваться штиблеты или туфли. Очень часто сурские коммерсанты торговали и не соответствующими названию магазина товарами. Схожая история была и с заведением на Московской, 42. Здание до наших дней не сохранилось.

С 1884 года здесь работал магазин «Рагозин и компания». По документам, коммерсант торговал лакокрасочными материалами и минеральными маслами - олеонафтовым, астралиновым и пиронафтовым. Но одновременно в продажу выпускали и другой товар.

В частности, на Московской, 42, можно было приобрести настенные, настольные и кабинетные лампы. Здесь же за отдельную плату к ним продавались цветные стекла и абажуры.

«Для устаревших моделей имеется керосин от разных поставщиков России, постоянным клиентам предоставляются скидки», - говорилось в рекламной афише.

В 1887 году другую часть здания занял чайный магазин купца Люткевича. У предпринимателя была налажена прямая связь с поставщиками ценного товара. На перевалочной базе в Казани его агенты скупали чайные листья у китайцев, а затем везли их в Пензу. В итоге получалось гораздо дешевле, нежели приобретать груз через посредников.

Между прочим, кяхтинский чай в XIX веке ценился за высокое качество, в нем практически не было каких-либо примесей.

А еще в конце XIX века на Московской, 42, работал магазин Уланова, где продавались учебные пособия для гимназистов, разные рисовальные принадлежности, перья и бумага.