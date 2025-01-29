История Пензы: Обманутых сельчан удалось усмирить лишь штыками и пушками

29.01.2025 | 07:35

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Мозаичное панно, посвященное Кандиевскому восстанию, появилось на стене дома № 56 на улице Московской в 1973 году. Ныне это одна из достопримечательностей Пензы.

В 1861-м вышел манифест об отмене крепостного права. Однако свободными сельчане стали только на бумаге: все сословие перевели во временнообязанное состояние. В итоге, прежде чем получить вольную, крестьяне должны были выплатить деньги за аренду земли.

Когда жителям села Кандиевка зачитали эти условия, они решили, что их обманули и настоящий манифест дворяне спрятали. Местное население взбунтовалось, из толпы раздавались призывы «силой взять волю и истребить всех помещиков».

Мятежники пошли по соседним селам поднимать народ на восстание, впервые подняв якобы красный флаг. На самом деле к древку крестьяне привязали обычную кумачовую рубаху, выбранную только из-за цвета, который хорошо было видно издалека.

На борьбу против помещиков встало почти 7 тысяч человек. Губернскую администрацию охватила паника. Для подавления мятежа срочно вызвали правительственные войска, но первый же бой солдаты проиграли. Крестьяне косами отогнали целую роту и захватили в плен несколько человек.

Восстание удалось усмирить лишь после 3 артиллерийских залпов в упор и штыковой атаки. На месте погибло 14 человек, на каторгу осудили свыше десятка мятежников.