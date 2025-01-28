История Пензы: Девушка с бородой привлекла внимание многих горожан

28.01.2025 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

У каждого свое представление о культурном времяпрепровождении. Например, в дореволюционной Пензе одно время пользовались популярностью выступления бородатых женщин. Судя по отзывам в местной печати, людям нравилось.

В конце октября 1887 года на Московской, 55, проходили гастроли некой госпожи Мелек. «Встречайте! Проездом через Пензу - женщина с большой бородой, - говорилось в рекламе «Губернских ведомостей», - с усами длиной в 12 вершков (примерно 53 сантиметра. - Прим. ред.) и волосами по всей поверхности тела».

Девушка с растительностью на лице вмиг привлекла внимание всего города. На представлениях был аншлаг. Актриса пела, общалась со зрителями и отвечала на разные каверзные вопросы, а самым любопытным даже давала пощупать бороду.

Кстати, Мелек прошла освидетельствование в нескольких крупных врачебных учреждениях России и всегда при себе носила справки, подтверждающие, что огромные усы и борода - это не подделка и не накладные волосы.

Самой артистке на момент посещения Пензы было 33 года, а в Россию она приехала из Стамбула. К тому времени ее знали уже по всей Европе. В начале 80-х годов XIX века за свою феноменальность она получила специальную медаль на Брюссельской выставке. О необычной женщине с окладистой, как у Александра III, бородой судачили еще долгое время.

Здание по адресу улица Московская, 55, до наших дней не сохранилось.