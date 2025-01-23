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История

История Пензы: Бдительный сотрудник спас кости мамонта от уничтожения

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Много тысяч лет назад по территории современной Пензенской области бродили доисторические чудовища - саблезубые тигры, шерстистые носороги и мамонты. Скелет одного из гигантов хранится в краеведческом музее.

В ледниковом периоде пушистые титаны паслись на бескрайних долинах нашего региона. Но бывало так, что здесь они находили не только пропитание, но и свое последнее пристанище.

Проходили десятки тысяч лет, и со временем кости мамонтов оседали глубоко в земле. Обнаружить их даже сегодня считается большой удачей. Но порой ценные исторические артефакты погибали по вине необразованных граждан. К сожалению, такие жили и в Пензе.

Как-то в 1929 году крестьяне Рамзайского уезда расчищали поле и вдруг наткнулись на огромные кости. Сельчане решили, что это останки крупной коровы, и решили сдать все в заготовительную контору, которая перерабатывала кости на мыло.

Остается лишь поблагодарить сотрудника организации, работавшего в тот день и проявившего бдительность. Кости ему показались странными, и он позвонил в краеведческий музей. Прибывшие археологи получили небывалый подарок: это была первая находка мамонта на территории губернии.

Рамзайское поле тщательно осмотрели, а из найденных костей смонтировали полный скелет мамонта. Не удалось обнаружить только череп, голову прикрепили позже, взяв у другого гиганта.

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