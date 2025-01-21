История Пензы: Городской фонтан превратился в туалет

21.01.2025 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В глубине небольшого скверика на улице Красной рядом с гимназией № 1 скрывается фонтан, который называется «Ласточка». В свое время он был украшением квартала.

Когда в середине прошлого века перестраивали Красную, историческую ее часть старались не трогать и бережно сохраняли каждый уголок. Однако некоторые совсем ветхие домики все-таки пришлось снести.

В результате на месте нынешнего сквера образовался большой пустой участок. Тогда такие уголки сразу озеленяли, но акации, дубы и березы по-прежнему не делали его красивым.

Ближе к 70-м годам XX столетия в горкоме наконец-то придумали, как сделать этот квадрат гораздо лучше. Позже тут соорудили большой фонтан из бетона, который ласково журчал, убаюкивая отдыхающих.

Специально для них здесь установили удобные скамейки, а весь участок выложили брусчаткой, стилизовав сквер под старину. Зеленая зона вмиг полюбилась многим пензенцам.

Однако с годами за фонтаном перестали следить, а по вине нерадивых горожан и асоциальных личностей он вскоре стал сначала превращаться в помойку, а затем и в туалет. В последние годы зона отдыха находится в запустении.