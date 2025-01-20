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История

История Пензы: Уникальная усадьба, где находился приют, внезапно сгорела

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Лучшим учреждением социальной защиты дореволюционной Пензы являлся Александрийский детский приют. Он располагался в большом тереме на Красной, 66. До наших дней здание не сохранилось. Сейчас эта земля пустует.

Симпатичное деревянное строение отдали под приют в 1897 году. Богадельня состояла на попечении организации под названием «Ведомство учреждений императрицы Марии». В приют брали детей-сирот в основном из числа мещан, крестьян и солдат.

Кроме того, сюда мог прийти любой беспризорник и получить завтрак, обед или ужин. А тех, кто соглашался остаться, переодевали в чистую одежду и в принудительном порядке отправляли на учебу. Причем для девочек обязательной являлась еще и практика - они постигали азы шитья и рукоделия.

Несмотря на де-факто армейскую муштру, в свободное время у воспитанников были прекрасные условия для отдыха. В приюте имелась отдельная комната для игр. В бытовой части все обстояло прекрасно: при богадельне работали прачечная и баня.

В социальное учреждение в 1900 году провели водопровод, а в те времена он имелся далеко не у всех. Так что дети жили тут с комфортом.

Старую усадьбу, в основном из-за уникального деревянного зодчества, в 80-х годах прошлого века реконструировали. Но в одну ночь она внезапно вспыхнула и полностью сгорела.

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