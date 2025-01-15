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История

История Пензы: Школа № 11 ведет историю с царских времен

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе немало специализированных школ. Например, № 11 - с гуманитарно-правовым уклоном. Одно из старейших учебных заведений города свою историю ведет еще с дореволюционных времен.

После Октябрьской революции в стране ликвидировали прежнюю систему образования. С 1917 года народный комиссариат просвещения под руководством Анатолия Луначарского взял курс на полную унификацию учебных заведений и устранение сословных барьеров.

Уже в следующем году Пензенский отдел народного образования выпустил новый указ: «Присвоить всем учреждениям, за исключением специальных, название «единая трудовая школа», предоставив советам учебных заведений прибавлять к нему какое-либо особое отличительное название». Так 11-я школа стала именоваться Радомской гимназией.

В те времена она находилась не в районе «Глобуса», а на улице Селиверстовской, почти в самом конце Московской. Несмотря на коренную перестройку системы образования, предпринятую Луначарским, многое в учебном заведении сохранилось с царских времен.

К примеру, в гимназии продолжало действовать раздельное обучение, т. е. мальчики и девочки учились отдельно друг от друга. Такие классы отменили только через несколько десятилетий. А в новое здание школа переехала в сентябре 1989 года.

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