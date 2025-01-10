История Пензы: улицы Городка носили названия Говяжевка и Вопиловка

10.01.2025 | 07:43

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Термин «микрорайон» появился только в советские времена, раньше люди жили в слободах, каждая из которых имела свое название. Район, ограниченный современными улицами Карпинского, Коммунистической и Трудовой, когда-то именовался Городком.

Эта территория начала осваиваться в 80-х годах XVIII века. Сюда по указу императрицы Екатерины II переселили конных и пеших казаков. Так возник небольшой квартал, который с течением времени расширялся все дальше на север. Он получил название Городок – обычное для земляных укреплений прямоугольной формы.

В эпоху первопоселенцев здесь стояло несколько сторожек, входивших в оборонительную черту Пенза - Рамзайский острог. Древние остатки крепости служили своеобразной достопримечательностью слободы. На этом красоты округи заканчивались.

Городок также «украшали» кабак и 2 небольших магазина. К началу XX века это был спальный район с нелучшей репутацией. А названия его улиц смущали даже современников: Говяжевка, Вопиловка, Тужиловка, Крутиловка.

Отдельные насмешки вызывал Мокрый луг - место, где сейчас проходит современная улица Коммунистическая. Там пензенцы пасли гусей. Власти практически не заботились о слободе: здесь не было ни электричества, ни водопровода.

Кардинально Городок начали перестраивать по новому генеральному плану Пензы от 1962 года. Почти весь частный сектор снесли, а на его месте возвели жилые дома. А чуть позже с карт исчезло и название бывшей слободы.