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История

История Пензы: Здание магазина «Для дома, для быта» стало легендой при царях

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 60 на улице Бакунина жители СССР и ранней России многие помнят как магазин «Для дома, для быта». Между тем строение стало легендой еще в царские времена.

Оно долгое время принадлежало роду Бахметевых - владельцев Никольского хрустального завода. В правой части огромного здания находился их единственный специализированный магазин в Пензе, где продавали фужеры, вазы, чайные сервизы, кубки и прочие уникальные изделия сурских мастеров.

В начале XX века часть дома переоборудовали, два этажа начали сдавать в аренду разным купцам. Некоторое время тут размещался трактир, работал и хлебный магазин. Но этого Бахметевым показалось мало: вскоре они выставили для сдачи в аренду еще несколько помещений.

Их снял купец Василий Ковалев, который организовал там экипажную мастерскую. С тех пор некогда просторные дворянские квартиры превратились в станцию технического обслуживания.

Внутри строгали дерево, ремонтировали рессоры и работали с железом. Остается только предполагать, какой в помещениях стоял шум и насколько сильно он мешал тому же хлебному магазину.

В 30-е годы прошлого века в доме Бахметевых несколько лет размещалась ведомственная школа фабрично-заводского ученичества, за которую отвечал ЗиФ.

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