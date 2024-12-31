История Пензы: Раскрыты две приметы, связанные с памятником ювелиру

31.12.2024 | 07:54

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

К 350-летию Пенза заметно преобразилась. Особой реконструкции подверглась улица Московская. Здесь появились оригинальные скульптуры вроде памятника ювелиру.

Монумент имеет реальный прототип. Мало кто знает, но композиция посвящена известному пензенскому ювелиру Владимиру Ломоносову. Над созданием облика золотых дел мастера трудился не менее знаменитый скульптор Герман Феоктистов.

Вопреки первоначальной идее он решил изменить композицию и изобразил ювелира в одежде XIX века. На костюме-тройке можно рассмотреть цепочку от карманных часов. По задумке скульптора, мастер внимательно рассматривает только что изготовленное кольцо, а рядом на столе лежат его инструменты: молоточек, сверло и станок.

Несмотря на то что памятник был установлен всего 11 лет назад, он уже успел обрасти разными легендами. Некоторые жители утверждают: если в кольцо просунуть безымянный палец правой руки, то обязательно найдешь свою вторую половинку. Согласно другой примете, нужно потереть колечко и ботинок ювелира, после чего загадать желание, и оно непременно сбудется.

Кстати, кольцо сейчас уже не оригинальное. Самое первое, которое делал Феоктистов, в 2014 году украли неизвестные вандалы.