История Пензы: Пензенский магазин удивил бы путешественников во времени

30.12.2024 | 07:57

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Респектабельные магазины на улице Московской располагались лишь в верхней части, а в нижней размещались торговые точки попроще. Хотя и среди них можно выделить оригинальную колбасную мастерскую, работавшую в доме № 93.

Владел магазином мещанин Теодор Шольц. Мясо коммерсант закупал у крестьян, а колбасу изготавливал на собственной фабрике. Ассортимент был небольшим, зато весьма аппетитным. В магазине продавались краковская колбаса, венская, перченая и ливерная.

К 1907 году Шольц перебрался в купеческое сословие и попутно освоил производство сосисок и сарделек, но вскоре продал свои предприятия и ушел в другой бизнес, открыв кинотеатр. Крутить ленты тогда было выгоднее, чем торговать колбасой.

Помещение магазина Шольца приобрел провизор Александр Андреев и обустроил в нем небольшую аптеку под названием «Здоровье». В тот период подобные заведения не всегда отвечали своему наименованию, так что любой путешественник во времени сильно бы удивился, увидев среди ассортимента батарейки для фонарей, провода, аккумуляторы и даже детали для автомобилей.

На смену царской эпохе пришла советская. Многое изменилось и на Московской, 93. Строение по указу горкома передали в введение уездного финотдела. Одно время часть помещений занимало отделение общества «Доброфлот». Правда, моряков здесь не было - региональный филиал выполнял исключительно курьерские функции и занимался развозом документов.