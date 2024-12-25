История Пензы: Писатель Грин стал в Пензе жертвой дедовщины

25.12.2024 | 07:24

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Когда-то неподалеку от Автоматного переулка находились Скобелевские казармы, где размещались части пензенского гарнизона. Сегодня к этому месту подойти близко не получится: рядом - тюрьма, строго охраняемый объект. Да и самих казарм уже нет.

По разным данным, сооружения были возведены в 70-х либо 80-х годах XIX века. Долгое время здесь размещался Оровайский запасной батальон, который де-факто выполнял функции внутренних войск. Соединение не славилось образцовым порядком и, по сути, являлось дисциплинарным батальоном, где процветала дедовщина.

Все тяготы и лишения армейской жизни в Оровайском батальоне пришлось прочувствовать на себе писателю Александру Грину, который попал сюда в 1900 году. И несколько раз автору «Алых парусов» сильно доставалось от старослужащих. Справедливости ради стоит отметить, что и сам он примерным поведением не отличался - грубил офицерам и нередко отказывался дежурить.

После Октябрьской революции батальон расформировали, его место занял 1-й Революционный чехословацкий полк (Коммунистический легион). Однако солдаты вели себя не лучше, чем бойцы Оровайского батальона.

Остатки Скобелевских казарм снесли только в XXI веке.