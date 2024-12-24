История Пензы: От улицы Рузаевской практически ничего не осталось

24.12.2024 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

От улицы Рузаевской в Пензе практически ничего не осталось. На некоторых картах она проходит ровно по железной дороге. В общем-то, благодаря стальным магистралям этот квартал и образовался.

В конце 80-х годов XIX века в стране действовало несколько крупных коммерческих железных дорог. Одна из них, Московско-Казанская, должна была пройти через нашу губернию в сторону современных Татарстана и Башкирии. В качестве одной из ключевых развязок выбрали Пензу.

Сюда потянулись тысячи крестьян и мещан, искавшие заработка. Большие трудности возникли с жильем. Снимать дом или комнату тогда было крайне дорого, и поэтому рабочие сообща выстроили небольшой поселок, который почти сплошь состоял из деревянных бараков.

В 1894 году железную дорогу наконец-то довели до Казани. Однако рабочие разъезжаться не спешили и остались жить в своих наспех сколоченных домиках.

Скорее всего, рано или поздно этот поселок просто снесли бы, но в начале XX века Конная слобода (ныне микрорайон Стрела) стала стремительно расширяться и в 1904 году вошла в городской реестр.

Название улица получила благодаря перегонным путям Рузаевской дистанции Московско-Казанской железной дороги.