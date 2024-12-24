Сетевое издание|18+|Вторник|24 дек 2024|08:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: От улицы Рузаевской практически ничего не осталось

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

От улицы Рузаевской в Пензе практически ничего не осталось. На некоторых картах она проходит ровно по железной дороге. В общем-то, благодаря стальным магистралям этот квартал и образовался.

В конце 80-х годов XIX века в стране действовало несколько крупных коммерческих железных дорог. Одна из них, Московско-Казанская, должна была пройти через нашу губернию в сторону современных Татарстана и Башкирии. В качестве одной из ключевых развязок выбрали Пензу.

Сюда потянулись тысячи крестьян и мещан, искавшие заработка. Большие трудности возникли с жильем. Снимать дом или комнату тогда было крайне дорого, и поэтому рабочие сообща выстроили небольшой поселок, который почти сплошь состоял из деревянных бараков.

В 1894 году железную дорогу наконец-то довели до Казани. Однако рабочие разъезжаться не спешили и остались жить в своих наспех сколоченных домиках.

Скорее всего, рано или поздно этот поселок просто снесли бы, но в начале XX века Конная слобода (ныне микрорайон Стрела) стала стремительно расширяться и в 1904 году вошла в городской реестр.

Название улица получила благодаря перегонным путям Рузаевской дистанции Московско-Казанской железной дороги.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте