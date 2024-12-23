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История

История Пензы: Улица Огородная получила свое название не из-за грядок

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

По названию улицы Огородной, которая находится недалеко от автовокзала, можно подумать, что когда-то тут располагались исключительно огороды. Однако наименование появилось не совсем из-за них.

В середине XVI века молодой царь Иван Грозный решил окончательно разобраться с остатками Золотой Орды и двинул свои войска через Поволжье на Казань. По легенде, в ходе марша на территории будущей Пензы был разбит Черкасский острог, который прикрывал тылы наступающим частям.

После завершения похода его не стали сносить. Когда спустя столетие сюда пришли первопоселенцы, они укрепили старые оборонительные валы и огородили их. Именно от слова «огородить» и произошло название квартала.

Со временем оно трансформировалось в прилагательное и стало ассоциироваться с грядками, где выращивают фрукты и овощи, в начале XIX века. Район активно застраивался, жители стали разбивать около домов небольшие огороды и, таким образом, ни с чем другим связи больше не было.

Все оборонительные укрепления казаков, которые когда-то защищали границы Московского царства, исчезли еще в XVIII веке.

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