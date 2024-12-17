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История

История Пензы: На окраине города производили боеприпасы

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В эпоху царской России Пенза стремительно расширялась к северу, куда, собственно, и направлялся Московский тракт. В начале XX века на окраине города появилась улица Воронцовский порядок, позже переименованная в Насосную.

Ее история связана с Первой мировой войной. В Пензе с 1914 года размещались заводы по производству военного снаряжения и боеприпасов, часть продукции отправляли по Московско-Казанской железной дороге.

Предприятия требовали рабочих рук. Жители сел и деревень перебирались в город, постепенно территория вокруг станции начала застраиваться. Возводился квартал не абы как, а строго по правилам. Тогда же новой улице присвоили имя государственного деятеля Сергея Воронцова, который в конце XVIII века служил чрезвычайным послом в Англии.

На этот квартал у властей были отдельные планы. По различным данным, здесь хотели построить завод по производству патронов и российское правительство даже нашло на это средства. Однако грянула Февральская революция, а вслед за ней и Октябрьская, и в результате проект навсегда канул в Лету.

В 1927 году улицу переименовали в Насосную, поскольку рядом находилась насосная станция железной дороги.

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