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История

История Пензы: В честь пензенского губернатора названа улица

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Неподалеку от автовокзала пролегла улица Мирская. К миру ее название не имеет никакого отношения, поскольку связано с именем пензенского губернатора Петра Святополк-Мирского.

Улица появилась в начале XX века и была застроена типовыми избами с каретниками, амбарами и курятниками. В целом от других улиц современного микрорайона Стрела Мирская отличалась разве что названием.

Генерал Святополк-Мирский вел свое происхождение из знатного рода и в свое время служил флигель-адъютантом Александра II. В 1895 году Петр Дмитриевич был назначен губернатором в Пензу.

При нем в наш край пришел прогресс: появилась телефонная линия, в дома начали проводить электричество. В конце 90-х годов XIX века в городе занялись обустройством водопровода. Это было время скачка в техническом развитии губернии.

Не случайно Святополк-Мирский потом пошел на повышение. В 1904 году его назначили министром внутренних дел. Он занял пост в самый драматический период - к стране медленно, но верно приближалась революционная буря.

Именно при Святополк-Мирском произошло Кровавое воскресенье, когда казаки шашками усмирили манифестацию рабочих. Впрочем, по свидетельствам современников, Петр Дмитриевич был противником таких жестких мер.

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