История Пензы: В верхней части Московской звучала площадная брань

12.12.2024 | 07:39

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня, когда нужно срочно добраться в то или иное место, чаще всего вызывают такси. В дореволюционной Пензе люди в основном пользовались услугами извозчиков. Главная стоянка находилась около перекрестка улиц Никольской (ныне Карла Маркса) и Московской.

Каких только карет свыше 100 лет назад здесь не стояло! Откидные, закрытые, дрожки, линейки - в общем, выбор у пассажиров был. Естественно, все экипажи делились на простые и VIP-класса. Последние отличались мягкими сиденьями и резиновыми шинами, повышающими комфорт передвижения.

Но и проезд на них стоил дороже. Дорога в один конец обходилась в 45 копеек - в пересчете на современный курс почти 400 рублей. Проще было немножко потерпеть неудобства 2-го класса, зато сэкономить.

Существовала и такая услуга, как почасовая оплата труда извозчика. За 60 минут кучера требовали 50 копеек. Чаще всего сопровождением пользовались состоятельные дамы, которые весь день ходили по магазинам и загружали покупки в карету. Рядовые пензенцы на извозчиках постоянно не ездили.

Интересно, что кучеров останавливали точно так же, как сейчас маршрутки - простым взмахом руки. Правда, на жест слетались все ближайшие извозчики, грозя задавить пассажира.

Перекресток Никольской и Московской отличался, по свидетельствам современников, еще и жуткой площадной бранью, что раздражало горожан. Поговорка «ругается как извозчик» вошла в обиход не просто так.