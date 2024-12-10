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История

История Пензы: В царской России пользовался успехом арендный бизнес

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В интернете часто можно встретить мнение, что в эпоху Российской империи все было дешево. Некоторые порталы приводят даже конкретные суммы. Сохранилась информация и о нашем городе. На примере дома № 4 на улице Московской можно узнать, сколько стоило снять квартиру.

Строение принадлежало купцу 1-й гильдии Антону Андрееву. Сюда он переехал в конце 50-х годов XIX столетия. Хозяин дома жил на 2-м этаже, а все остальные помещения сдавал в аренду. Обычная 1-комнатная квартира здесь обходилась почти в 17 тысяч рублей ежемесячно (на современные деньги). И это не огромная сумма - некоторые владельцы требовали еще больше.

Немалые деньги приходилось выкладывать и коммерсантам. Помещения 1-го этажа господин Андреев оценил не меньше чем в 1 200 рублей за год, что в пересчете на современный курс составляет около 2 млн рублей.

Ровно столько и платил провизор Эггерс, который в 70-х годах позапрошлого столетия открыл здесь частную аптеку. В аренду сдавались даже небольшие сараи и флигели.

Деревянное здание Андреев отдал за 70 рублей в месяц под торговую лавку, а небольшой пристрой - за 100. Суммарно владелец недвижимости собирал с арендаторов почти 4 млн рублей в год. Дом приносил ему больше прибыли, чем собственный бизнес.

В Российской империи существовал даже такой вид предпринимательства, как владение доходными домами. Люди специально строили здания, чтобы потом сдавать их в аренду и зарабатывать на этом деньги.

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