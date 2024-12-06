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История

История Пензы: Гостей города принимала шикарная гостиница «Метрополь»

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

У дома № 1 на улице Московской славная и богатая история. В свое время здесь размещалась гостиница «Метрополь», которая отличалась высоким уровнем обслуживания и шикарными номерами.

Отель открылся в начале XX века и принадлежал купцу Михаилу Карташову. В обустройство он вложил большие деньги, постаравшись создать интерьер в стиле дворянских усадеб.

Журналист «Губернских ведомостей» Николай Прозин в своих мемуарах писал: «Здание это заслуживает внимания как по наружному виду, так и прекрасным антре с чугунными лестницами. Это действительно спокойное, чистое, просторное место, убранное элегантной мебелью».

Номера в «Метрополе» стоили недешево: сутки обходились клиенту в 2 рубля - серьезные по тем временам деньги. Но зато, если требовалось, посетителя встречали на вокзале и бесплатно везли до отеля. Для этих целей Карташов даже закупил 2 машины фирмы «Форд». Они стояли в отдельном гараже.

На первом этаже работал одноименный ресторан, где можно было не только выпить, но и вкусно поесть. Посетителям предлагали разные блюда, начиная от стейков из мраморной говядины и заканчивая красной рыбой.

Гостиница закрылась в годы Первой мировой войны, а чуть позже, уже при советской власти, здесь размещался кинотеатр «Пролетарий».

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