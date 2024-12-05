История Пензы: Сильнейший пожар практически полностью уничтожил ул. Московскую

05.12.2024 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Большинство зданий на улице Московской были возведены после 1858 года. Тогда в Пензе случился страшный пожар, из-за которого центральная улица выгорела практически дотла.

Знойным днем 29 июля один из пензенских извозчиков, будучи изрядно подшофе, решил отоспаться на стоге сена у Базарной площади. Во время сна у него из руки выпала курительная трубка. Сухая трава мгновенно вспыхнула, ямщик вскочил как ужаленный, а огонь быстро перебросился на соседний сарай, а оттуда начал свое шествие по Московской.

К полудню полыхала вся нижняя часть города. Справиться с таким масштабным пожаром людям было не под силу, удалось отстоять лишь улицу Троицкую (ныне Кирова). По тревоге подняли и военный гарнизон, солдаты носили воду из Суры.

Трагедия ждала и местных купцов. Многие не успели вынести товар, и в огне сгинуло все: одежда, драгоценности, деньги, документы. Ночью в Пензе стало светло как днем. Языки пламени отчетливо были видны даже на окраинах. А наутро перед людьми предстала ужасающая картина - почти вся Московская являла собой одно огромное пепелище.

Городская власть хорошо усвоила полученный урок. С середины XIX столетия центр стали активно застраивать каменными домами, а не легковоспламеняющимися деревянными.