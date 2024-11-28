Сетевое издание|18+|Четверг|28 ноя 2024|08:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Тело летчика-героя Гуляева нашли спустя 23 года

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Перед центральным входом в школу № 26 в микрорайоне Маньчжурия посетителей встречает бюст нашего земляка, летчика Василия Гуляева.

Монумент не случайно находится здесь. В Маньчжуриии Гуляев родился, здесь же долгое время учился и жил. Одно время Василий Дмитриевич осваивал профессию строителя, но потом решил подать документы в летную школу.

Успешно окончив ее, Гуляев несколько лет служил в далеких провинциальных гарнизонах, пока в 1940 году его не перевели на западные границы СССР - на Украину. Уже там жаркой осенью 41-го он и принял свой последний бой.

Немецкая колонна из танков и моторизованной пехоты неуклонно продвигалась на Брянск, сминая сопротивление на земле. Вдруг из-за туч выскочил шустрый «ЯК-1» и начал стремительно снижаться. Василий Гуляев открыл шквальный огонь по колонне фашистов.

Вспыхнул один грузовик, следом - другой, были повреждены траки у танков, а пехота разбежалась по кустам. Гуляев совершил новый заход и подбил еще одну тяжелую машину врага, но самолет получил пробоину.

Воздушное судно Гуляева упало в болото, из-за чего нашего земляка долгое время считали пропавшим без вести. Самолет пензяка вместе с его телом смогли поднять из севских болот только в июне 1964 года. Василий Дмитриевич был захоронен с большими почестями.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте