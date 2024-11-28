История Пензы: Тело летчика-героя Гуляева нашли спустя 23 года

28.11.2024 | 07:27

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Перед центральным входом в школу № 26 в микрорайоне Маньчжурия посетителей встречает бюст нашего земляка, летчика Василия Гуляева.

Монумент не случайно находится здесь. В Маньчжуриии Гуляев родился, здесь же долгое время учился и жил. Одно время Василий Дмитриевич осваивал профессию строителя, но потом решил подать документы в летную школу.

Успешно окончив ее, Гуляев несколько лет служил в далеких провинциальных гарнизонах, пока в 1940 году его не перевели на западные границы СССР - на Украину. Уже там жаркой осенью 41-го он и принял свой последний бой.

Немецкая колонна из танков и моторизованной пехоты неуклонно продвигалась на Брянск, сминая сопротивление на земле. Вдруг из-за туч выскочил шустрый «ЯК-1» и начал стремительно снижаться. Василий Гуляев открыл шквальный огонь по колонне фашистов.

Вспыхнул один грузовик, следом - другой, были повреждены траки у танков, а пехота разбежалась по кустам. Гуляев совершил новый заход и подбил еще одну тяжелую машину врага, но самолет получил пробоину.

Воздушное судно Гуляева упало в болото, из-за чего нашего земляка долгое время считали пропавшим без вести. Самолет пензяка вместе с его телом смогли поднять из севских болот только в июне 1964 года. Василий Дмитриевич был захоронен с большими почестями.