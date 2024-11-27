История Пензы: Сопротивление пензенского гарнизона было сломлено за сутки

27.11.2024 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Эхо Гражданской войны еще витает над микрорайоном Маньчжурия. На улицах Киевской и Пензенской до сих пор находят старые гильзы и осколки снарядов. В 1918 году тут завязалась перестрелка между красноармейцами и бойцами чехословацкого корпуса.

Братья-славяне ехали через губернию во Владивосток, чтобы затем пересесть на корабли и отправиться в Европу - кружной морской путь был безопаснее прямого, через Архангельск. Но один из эшелонов задержали на Пензе-III: советское правительство опасалось, что вооруженная до зубов армия может развернуть штыки против молодой республики.

25 мая 1918 года Троцкий приказал разоружить бывших союзников. Пензенские большевики потребовали от легионеров сдать винтовки и пулеметы; те, естественно, отказались.

Чехи, боясь провокаций, стали направлять в район Маньчжурии военные патрули. Чтобы не было эксцессов, оружие с собой солдаты не брали, однако в карманах шинелей носили ручные гранаты.

Хрупкий мир в Пензе окончательно рухнул 28 мая - после столкновений легионеров и красноармейцев в Иркутске и Златоусте. Пензенский гарнизон сначала устроил мощный артобстрел белочехов, а затем принялся поливать неприятеля огнем из пулеметов. Правда, ни один из снарядов в цель не попал, поэтому здесь еще долгое время находили осколки. За ненадобностью жители их выбрасывали, и зря - это редкие артефакты большой исторической ценности.

Серьезных боев в Маньчжурии не было. Чехи быстро перешли в атаку, и красноармейцы спешно покинули район. 29 мая, спустя сутки, подразделение генерала Станислава Чечека овладело Пензой.