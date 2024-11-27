Сетевое издание|18+|Среда|27 ноя 2024|09:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

История

История Пензы: Сопротивление пензенского гарнизона было сломлено за сутки

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Эхо Гражданской войны еще витает над микрорайоном Маньчжурия. На улицах Киевской и Пензенской до сих пор находят старые гильзы и осколки снарядов. В 1918 году тут завязалась перестрелка между красноармейцами и бойцами чехословацкого корпуса.

Братья-славяне ехали через губернию во Владивосток, чтобы затем пересесть на корабли и отправиться в Европу - кружной морской путь был безопаснее прямого, через Архангельск. Но один из эшелонов задержали на Пензе-III: советское правительство опасалось, что вооруженная до зубов армия может развернуть штыки против молодой республики.

25 мая 1918 года Троцкий приказал разоружить бывших союзников. Пензенские большевики потребовали от легионеров сдать винтовки и пулеметы; те, естественно, отказались.

Чехи, боясь провокаций, стали направлять в район Маньчжурии военные патрули. Чтобы не было эксцессов, оружие с собой солдаты не брали, однако в карманах шинелей носили ручные гранаты.

Хрупкий мир в Пензе окончательно рухнул 28 мая - после столкновений легионеров и красноармейцев в Иркутске и Златоусте. Пензенский гарнизон сначала устроил мощный артобстрел белочехов, а затем принялся поливать неприятеля огнем из пулеметов. Правда, ни один из снарядов в цель не попал, поэтому здесь еще долгое время находили осколки. За ненадобностью жители их выбрасывали, и зря - это редкие артефакты большой исторической ценности.

Серьезных боев в Маньчжурии не было. Чехи быстро перешли в атаку, и красноармейцы спешно покинули район. 29 мая, спустя сутки, подразделение генерала Станислава Чечека овладело Пензой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте