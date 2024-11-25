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История

История Пензы: Лысый мужчина рекламировал средство для ухода за волосами

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В дореволюционное время в зависимости от размеров здания внутри могли размещаться сразу два или даже три магазина. Например, в доме господина Вакуленко на улице Московской одновременно находились фотостудия, парфюмерная лавка и аптека.

К сожалению, дом знаменитого фотографа до наших дней не сохранился: его снесли в 70-х годах прошлого века. Раньше на Московской стояло огромное двухэтажное здание. Внутри двора расположились конюшни, сараи и другие служебные постройки.

В 1880 году часть дома арендовал купец Мухамеджан Кулахметьев. Здесь он открыл парфюмерную лавку. Выбор товара поражал своим разнообразием. При этом, помимо косметики, у коммерсанта можно было приобрести индийский чай, бенгальские огни и цветочные семена.

Кулахметьев не жалел денег на рекламу, поэтому название его магазина часто мелькало на страницах газет. Иногда дело доходило до смешного. Однажды в «Губернских ведомостях» вышла афиша с рекламой краски для волос «Яволь». Текст гласил: «Он известен как самое лучшее средство для ухода за волосами».

Но при этом на плакате был изображен лысый мужчина. Вот в городе и ходили шутки, стоит ли пользоваться этой краской, или лучше поберечь волосы.

По соседству с парфюмерной лавкой находилась аптека Вольфа Эпштейна. Вольф Самуилович торговал не только медицинскими препаратами. В его аптеке продавались бинокли, аппараты для домашнего изготовления ситро и даже фейерверки.

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