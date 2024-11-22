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История

История Пензы: Торговые центры начала XX века не уступали современным

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В дореволюционной Пензе тоже существовали крупные торговые центры. Например, на Московской, 29, размещались фотоателье, кинотеатр и множество разнообразных лавок и магазинов.

Раньше на этом месте стояло двухэтажное старинное здание с большими окнами. На первом этаже размещался мебельный и зеркальный магазин штабс-капитана в отставке Владимира Шишко. Покупателям предлагались на выбор различные модели шкафов, кроватей, кресел, столов и многого другого. Отдельно предприниматель занимался производством иконостасов - от резьбы до позолоты.

На втором этаже располагалось фотоателье Вальдмана, одного из лучших пензенских мастеров. В свое время он фотографировал юную Татьяну Яковлеву - будущую возлюбленную Маяковского.

Борис Вальдман вовремя разглядел возросший интерес жителей к политике и, помимо частных заказов, торговал портретами членов Государственной думы, избранных от Пензенской губернии. Кстати, в его фотоателье действовали скидки для солдат, отправлявшихся на Русско-японскую войну.

В другой части здания работал «Столичный пивной зал». Ассортимент напитков порадовал бы всех любителей пенного. Здесь были представлены «Пильзенское» и «Мартовское», продукция «Трехгорного товарищества» и завода Дурдина.

Кроме этого, на Московской, 29, размещался кинотеатр «Рекорд». Его зал вмещал 500 человек и считался самым большим в городе. В годы Первой мировой владелец «Рекорда» часть прибыли перечислял в фонд помощи раненым солдатам.

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