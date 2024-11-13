История Пензы: Центр города преобразился благодаря Екатерине II

13.11.2024 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В эпоху Российской империи все главные государственные учреждения, как правило, находились в одном квартале, который назывался линией присутственных мест. В Пензе она проходила по современным улицам Белинского и Советской.

Линии присутственных мест полагалось возводить в каждом губернском городе. В 1785 году Екатерина II подписала новый генеральный план застройки Пензы, по которому госквартал должен был находиться в историческом центре города.

По проекту предполагалось соорудить дома губернатора и вице-губернатора, казенную палату, окружной суд, гауптвахту и другие учреждения. Большинство зданий возвели в 90-х годах XVIII века, остальные (к примеру, губернаторский дом) переходили в собственность государства постепенно.

Именно в этом квартале и кипела вся административная жизнь региона. Носились туда-сюда секретари с бумагами, прибывали и уезжали кареты с ревизорами и жандармами, а в середине XIX века тут можно было даже увидеть самого Михаила Салтыкова-Щедрина, служившего тогда начальником казенной палаты.

Сегодня все корпуса линии присутственных мест признаны классикой архитектуры и считаются достопримечательностями. А улица Белинского даже спустя почти 200 лет сохранила за собой одну историческую особенность - тут до сих пор нет ни одного жилого здания.