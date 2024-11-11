История Пензы: Пензяки смогли лично проститься со скончавшимся императором

11.11.2024 | 07:24

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Император Александр I неоднократно бывал в нашем городе и всякий раз отзывался о нем как об одном из самых благодатных мест. Так вышло, что из Пензы его провожали и в последний путь. Гроб с телом государя некоторое время находился в Спасском кафедральном соборе.

Осенью 1825 года ничто не предвещало беды. Император отправился в инспекционную поездку на юг страны, маршрут пролегал через Пензенский край. В городе его торжественно встречали цветами, а после в губернаторском доме состоялся грандиозный бал. После этого государь отбыл в Таганрог.

Всего через несколько недель страну потрясло страшное известие: Александр I скоропостижно скончался от воспаления мозга. Тело самодержца положили в гроб и отправили в Санкт-Петербург. Траурный кортеж сделал небольшую остановку в Пензе.

«При свете луны на белом снегу и у белой стены собора поднималась громадная черная колесница без лошадей, под черным балдахином, - вспоминал наш земляк, филолог Федор Буслаев. - На колеснице стоял саркофаг, в саркофаге был гроб, а в гробу - усопший император Александр Павлович. Вот как он возвращался с далекого юга в свою северную столицу через Пензу, где недавно встречали его в радостном ликовании».

Офицеры местного гарнизона сопровождали кортеж до границы с Нижегородской губернией. Всю ночь до отправки тела императора вокруг собора стояли горожане с лампадами и свечами. Многие провожали государя в последний путь со слезами на глазах.