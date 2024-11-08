История Пензы: Для резиденции вице-губернатора выделили шикарную усадьбу

08.11.2024 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

По законам Российской империи вторым лицом в системе местной власти был вице-губернатор. В Пензе для его канцелярии даже выделили отдельное здание - оно располагается сейчас на Советской, 7. Шикарное строение когда-то являлось жилой усадьбой и принадлежало дворянину Колокольцеву.

В 1804 году губернское правление выкупило этот дом, и после ремонта его переоборудовали под администрацию вице-губернатора. Кабинет второго человека региона находился на последнем этаже, а на первом некоторое время проводила свои заседания городская дума и решал коммунальные вопросы магистрат.

В 1824 году перед визитом Александра I здание кардинально перестроили и сильно изменили его внешний вид. Здание и сейчас чем-то походит на губернаторский дом.

Самих вице-губернаторов с каждым новым ремонтом теснили все сильнее. В 30-х годах XIX века здесь дополнительно разместили сиротский суд, кабинет для слушаний мещанских старост, а на втором этаже предоставили место приказу общественного призрения. Эта организация ведала народными школами, госпиталями, приютами для больных и умалишённых, больницами, богадельнями и тюрьмами. Для канцелярии вице-губернатора оставили всего пару кабинетов.

Советская власть снова заселила дом, разместив здесь общежитие педагогического техникума. Сейчас это военный комиссариат Пензенской области.