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История

История Пензы: Христиане-баптисты стали активны в годы Советской власти

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Пенза - многоконфессиональный регион. В области проживают православные, иудеи, мусульмане и даже старообрядцы. А на Урицкого, 126, расположена церковь евангельских христиан-баптистов.

Последователи этого религиозного направления появились в губернии еще в начале XIX века. Их община являлась самой малочисленной и насчитывала всего 1 000 человек, при этом больше трети проживало в селах. Удивительно, но рост числа баптистов пришелся именно на советские времена.

После Великой Отечественной войны Сталин начал более лояльно относиться к церкви, а в Пензе власти даже разрешили баптистам открыть молитвенные дома. Сохранилось описание служб, проходивших в них.

Вот что записал один из очевидцев: «Все началось с фисгармонии - исполнялись религиозные псалмы. Затем пресвитер призвал всех к молитве. Верующие встали со скамеек, и каждый начал произносить вслух молитвы. Потом они снова пели, и в таком порядке служба продолжалась все 2 часа».

Община регулярно пополнялась новыми членами. Баптисты ходили по улицам и зазывали людей. Государство им не помогало, главным источником дохода были добровольные пожертвования прихожан. Например, в 1964 году община собрала почти 4 000 рублей - сумма по тем временам немаленькая.

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