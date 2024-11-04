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История

История Пензы: Мотодром «Сура» появился спустя 40 лет после первых гонок

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Мотодром «Сура» рядом с улицей Восточной был открыт относительно недавно - в октябре 1997 года. Однако развитие мотоциклетного спорта в Пензе началось гораздо раньше.

Первым организатором состязаний выступило региональное отделение ДОСААФ. Правда, сначала гонки на скорость не проводились, участники соревновались в фигурном вождении. Сами мотоциклы были далеки от гоночных - в основном марок ИЖ, «Урал» и «Москва».

Первый заезд на скорость прошел в 1957 году, когда были организованы соревнования по спидвею - гонкам на льду. Чтобы мотоциклы были устойчивы на скользком покрытии, на шины устанавливали специальные шипы.

С тех пор подобные состязания стали регулярными в Пензе и одно время проводились даже на ипподроме. Спустя десятилетие мотоспорт вышел на новый уровень: в мае 1968 года состоялся мотокросс «Сура», приуроченный ко Дню Победы.

С того времени он стал доброй традицией и неизменно собирал огромное количество зрителей. Позже в городе стали работать учебно-тренировочные школы по типу ДОСААФ. Причем в них записывались не только мальчишки, но и девчонки.

А вообще первые мотоциклы появились в Пензе еще в 1906 году. «Байкеры» любили разгоняться и нестись вниз с горы по современной улице Володарского к Пензе-I.

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