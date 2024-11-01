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История

История Пензы: В честь казненного члена боевой организации назвали улицу

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

У улицы Каляева с самого начала была незавидная история. Раньше она называлась Козловкой, а сегодня ее со всех сторон окружают промзоны, да и сама она упирается в кусты и железную дорогу.

Об этом квартале в центре города краеведам известно меньше всего. До сих пор даже не установлено точное происхождение названия. Впервые Козловка упоминается только в 1870 году, тогда в состав Пензы она не входила. Улица считалась пригородной, своего рода поселковой.

Однако подсказку может дать история Козьего болота (ныне - улица Либерсона). Несколько столетий назад держать у себя во дворе мелкий рогатый скот считалось обыкновенным явлением. Всю живность нужно было где-то выгуливать. Чаще всего пензенцы водили коров и козлят к реке.

Улица Каляева находится как раз недалеко от главной водной артерии города, квартал окружали разнообразные протоки. Возможно - это всего лишь гипотеза - к месту, где паслись козы, и приклеилось такое довольно забавное название - Козловка.

Спустя годы округу застроили домами и уже в 1937 году ей присвоили имя члена боевой организации эсеров Ивана Каляева. Он прославился тем, что 4 февраля 1905 года в Москве, на территории Кремля, бомбой убил Великого князя Сергея Александровича.

После Каляев был задержан полицией, осужден и казнен через повешение.

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