История Пензы: Старое название одной из улиц таит загадку

30.10.2024 | 07:39

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица, носящая сейчас название Рабочий Порядок, была включена в городской реестр в 1870 году. Однако почти 155 лет назад она именовалась иначе - Муравьевские казармы.

Где конкретно стояли бараки солдат, краеведы до сих пор точного ответа дать не могут. Возможно, в начале XIX века, когда началась война с французами, тут и построили здания для рекрутов, но в те времена носить имя кого-либо из Муравьевых они не могли: ни один представитель этого дворянского рода заявить о себе тогда еще не успел.

Ключом к разгадке может послужить год переименования улицы - 1870-й. За несколько лет до этого скончался видный государственный деятель генерал Михаил Муравьев, которого очень ценил и уважал Александр II.

В Пензе часто любили переименовывать улицы в честь знаменитостей, тем более высокого ранга. Хотя простые жители вряд ли испытывали к нему симпатию. Либералы и народники дали генералу жуткие прозвища, похожие на двойную фамилию - Муравьев-палач и Муравьев-вешатель.

Михаил Николаевич действительно отличался суровым нравом и не церемонился с бунтарями во время польского восстания 1863 года. Муравьев прибегал к публичным казням. По оценкам некоторых историков, по приказу командующего было казнено более 100 человек. Наказанию после тщательного расследования подвергались лишь непримиримые участники восстания и виновные в убийствах.

Рабочим Порядком улица стала называться с 1919 года. Имя сурового генерала, который, к слову, с Пензой никак не был связан, логично решили убрать.