Сетевое издание|18+|Среда|30 окт 2024|08:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

История

История Пензы: Старое название одной из улиц таит загадку

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица, носящая сейчас название Рабочий Порядок, была включена в городской реестр в 1870 году. Однако почти 155 лет назад она именовалась иначе - Муравьевские казармы.

Где конкретно стояли бараки солдат, краеведы до сих пор точного ответа дать не могут. Возможно, в начале XIX века, когда началась война с французами, тут и построили здания для рекрутов, но в те времена носить имя кого-либо из Муравьевых они не могли: ни один представитель этого дворянского рода заявить о себе тогда еще не успел.

Ключом к разгадке может послужить год переименования улицы - 1870-й. За несколько лет до этого скончался видный государственный деятель генерал Михаил Муравьев, которого очень ценил и уважал Александр II.

В Пензе часто любили переименовывать улицы в честь знаменитостей, тем более высокого ранга. Хотя простые жители вряд ли испытывали к нему симпатию. Либералы и народники дали генералу жуткие прозвища, похожие на двойную фамилию - Муравьев-палач и Муравьев-вешатель.

Михаил Николаевич действительно отличался суровым нравом и не церемонился с бунтарями во время польского восстания 1863 года. Муравьев прибегал к публичным казням. По оценкам некоторых историков, по приказу командующего было казнено более 100 человек. Наказанию после тщательного расследования подвергались лишь непримиримые участники восстания и виновные в убийствах.

Рабочим Порядком улица стала называться с 1919 года. Имя сурового генерала, который, к слову, с Пензой никак не был связан, логично решили убрать.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте