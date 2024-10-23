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История

История Пензы: На правом берегу Суры располагался переулок Мешок

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Транспортный переулок, который находится на правом берегу Суры, он не самый длинный в Пензе. Зато, в отличие от других улиц, у него своеобразная и интересная история.

В середине XIX века тут не было никаких домов, проходила лишь дорога, которая вела в сторону современного Маяка. Но постепенно этот квартал начал застраиваться и довольно быстро разросся, поскольку земельные участки стоили относительно дешево.

Селились тут люди с низким достатком - судя по разным документам, мещане и крестьяне. В этнографическом справочнике 1864 года об этой улице говорится следующее:

«Не лишним считаем заметить об одном, самом неблагодарном труде здешних бедных женщин. Некоторые из наших купцов заготавливают по несколько десятков тысяч крупчатых мешков на продажу. Кроеные мешки сотнями раздаются бедным женщинам. На шитье они употребляют свои нитки, за сотней мешков убивают 7-8 дней усидчивой работы и за каждую сотню получают по 65 копеек серебром».

Кстати, якобы именно из-за этого улица и получила свое официальное название - переулок Мешок. В 1936 году его поменяли на довольно безликое наименование Транспортный переулок, объяснив тем, что квартал примыкает к железнодорожным путям и к производству мешков больше никакого отношения не имеет.

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