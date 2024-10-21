Сетевое издание|18+|Понедельник|21 окт 2024|08:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: В городе производили редкий медицинский препарат

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первый завод по производству медицинских препаратов в Пензе был основан еще в XIX веке. А находился он на окраине города, в районе фабрики пианино и улицы Тарханова.

Его основателем был Николай Петерсон - сын крупного пензенского предпринимателя и наследник огромной фармацевтической компании. Здесь он решил построить завод по производству нашатырного спирта.

В те времена этот доступный в наши дни медицинский препарат в губернии был настоящим дефицитом. В Пензу его завозили только из Москвы и Санкт-Петербурга, и стоил он не дешевле ювелирных украшений.

Конкурентов у Петра Петерсона - фармацевта и по совместительству предпринимателя - не оказалось. Вскоре наш земляк стал получать баснословную прибыль.

Кстати, нашатырь был известен еще со времен Древнего Египта. Тогда для получения средства люди несколько раз перегоняли сажу и смешивали ее с выпаренным верблюжьим навозом.

Субстанция издавала настолько резкий запах, что приводила в чувство не хуже современного медсредства. Так и появился прототип современного нашатырного спирта, который позже распространился по всему миру.

В Европу препарат в основном завозили из Саудовской Аравии, где он назывался «нушадир». Со временем слово трансформировалось в знакомое всем «нашатырь».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте