История Пензы: В городе производили редкий медицинский препарат

21.10.2024 | 07:48

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первый завод по производству медицинских препаратов в Пензе был основан еще в XIX веке. А находился он на окраине города, в районе фабрики пианино и улицы Тарханова.

Его основателем был Николай Петерсон - сын крупного пензенского предпринимателя и наследник огромной фармацевтической компании. Здесь он решил построить завод по производству нашатырного спирта.

В те времена этот доступный в наши дни медицинский препарат в губернии был настоящим дефицитом. В Пензу его завозили только из Москвы и Санкт-Петербурга, и стоил он не дешевле ювелирных украшений.

Конкурентов у Петра Петерсона - фармацевта и по совместительству предпринимателя - не оказалось. Вскоре наш земляк стал получать баснословную прибыль.

Кстати, нашатырь был известен еще со времен Древнего Египта. Тогда для получения средства люди несколько раз перегоняли сажу и смешивали ее с выпаренным верблюжьим навозом.

Субстанция издавала настолько резкий запах, что приводила в чувство не хуже современного медсредства. Так и появился прототип современного нашатырного спирта, который позже распространился по всему миру.

В Европу препарат в основном завозили из Саудовской Аравии, где он назывался «нушадир». Со временем слово трансформировалось в знакомое всем «нашатырь».