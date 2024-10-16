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История

История Пензы: Один из старейших домов в городе находится в плачевном состоянии

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Власть Советов не зря называлась диктатурой пролетариата: подавляющее число большевиков были выходцами из рабочей среды. Вершин партийного олимпа достиг и наш земляк Алексей Теплов, который проживал в доме № 12 на современной улице Богданова.

Каменное здание с прямоугольным мезонином - одно из старейших в Пензе. Его построили почти 160 лет назад; впрочем, это видно по состоянию самого сооружения. Дом находится в плачевном состоянии.

Алексей Теплов родился в 1852 году в селе Аргамаково Белинского района в семье бедного священника. Родители сумели дать сыну хорошее образование, и в 18 лет о поступил в Технический институт в Санкт-Петербурге. В столице Теплов впитал популярные на тот момент идеи народничества.

По окончании учебного заведения он вернулся на малую родину и устроился слесарем на станцию Пенза-I. Там Алексей Львович начал агитировать рабочих за восстание, и вскоре зачинщика беспорядков арестовали жандармы. Суд приговорил молодого человека к 8 годам заключения.

Теплов отсидел положенный срок от звонка до звонка и вернулся в Пензу. Как политический преступник он был взят под наблюдение, но сумел бежать в Лондон, где познакомился с Лениным и с его помощью организовал библиотеку для руководства партии большевиков.

В 1917 году, уже в пожилом возрасте, Алексей Теплов вернулся в Пензу. Здесь он и умер через несколько лет. Видного партийного деятеля с большими почестями похоронили на элитном пензенском некрополе возле Советской площади.

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