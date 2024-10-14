Сетевое издание|18+|Понедельник|14 окт 2024|08:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

История

История Пензы: Директор музыкальной школы № 1 устраивал сюрпризы горожанам

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Детская музыкальная школа № 1 была основана в далеком 1882 году. За все время ее закончили десятки тысяч человек, а одним из самых знаменитых выпускников директором стал Алексей Турищев - автор песни «Врагу не сдается наш гордый «Варяг».

В Пензе композитор жил с 1912 года, когда его призвали в 177-й Изборский пехотный полк. Музыкальное отделение часто выступало на различных городских праздниках и мероприятиях, уже тогда Турищев был настоящей знаменитостью.

В 1915 году его воинское соединение отправили на фронт, и в Пензу Алексей Сергеевич вернулся только после крушения Российской империи. Он стал директором музыкальной школы № 1. Турищев привнес в учебное заведение много нового и часто любил устраивать для горожан сюрпризы.

«По праздникам он выступал в парке им. Белинского, - рассказывал его внук Алексей Држевецкий. - Одного из музыкантов дедушка прятал от публики, и когда оркестр замолкал, из близлежащих кустов начинали литься божественные звуки. Люди всегда были в восторге».

Кроме того, Турищев часто проводил музыкальные марафоны и агитпоходы. Вместе со своими учениками он выезжал на велосипедах в районы области и устраивал бесплатные концерты для колхозников.

Некоторое время в Советском Союзе запрещали исполнять марш «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», поскольку в произведении воспевается подвиг моряков царского флота.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте