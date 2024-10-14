История Пензы: Директор музыкальной школы № 1 устраивал сюрпризы горожанам

14.10.2024 | 07:36

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Детская музыкальная школа № 1 была основана в далеком 1882 году. За все время ее закончили десятки тысяч человек, а одним из самых знаменитых выпускников директором стал Алексей Турищев - автор песни «Врагу не сдается наш гордый «Варяг».

В Пензе композитор жил с 1912 года, когда его призвали в 177-й Изборский пехотный полк. Музыкальное отделение часто выступало на различных городских праздниках и мероприятиях, уже тогда Турищев был настоящей знаменитостью.

В 1915 году его воинское соединение отправили на фронт, и в Пензу Алексей Сергеевич вернулся только после крушения Российской империи. Он стал директором музыкальной школы № 1. Турищев привнес в учебное заведение много нового и часто любил устраивать для горожан сюрпризы.

«По праздникам он выступал в парке им. Белинского, - рассказывал его внук Алексей Држевецкий. - Одного из музыкантов дедушка прятал от публики, и когда оркестр замолкал, из близлежащих кустов начинали литься божественные звуки. Люди всегда были в восторге».

Кроме того, Турищев часто проводил музыкальные марафоны и агитпоходы. Вместе со своими учениками он выезжал на велосипедах в районы области и устраивал бесплатные концерты для колхозников.

Некоторое время в Советском Союзе запрещали исполнять марш «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», поскольку в произведении воспевается подвиг моряков царского флота.