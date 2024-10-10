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История

История Пензы: Студенты художественного училища выступали против власти

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Художественное училище считалось кузницей творческой интеллигенции города Пензы. Но поведение самих студентов оставляло желать лучшего: они активно участвовали в революционных беспорядках и, случалось, были даже организаторами террористических актов.

Пик погромов пришелся на 1905 год, при этом студенты рисовального училища - а именно так тогда называлось образовательное учреждение - нередко устраивали налеты на винные лавки и принимали участие в т. н. «эксах» - ограблениях казенных карет.

К власти студенты проявляли пренебрежение. В частности, после убийства губернатора Александровского студенты ликовали на улицах, а своего сокурсника, которому вздумалось положить венок на могилу бывшего руководителя губернии, едва не избили. Тот не замедлил пожаловаться новому главе региона.

«Студент Паш все-таки положил цветы на гроб, - писал губернатор Иван Кошко, - за это все училище объявило ему бойкот, юношу не пускали в классы, преследовали на каждом шагу ругательствами и улюлюканьем – словом, подвергли его самым жестоким гонениям».

Удивительно, но против Паша выступил даже директор образовательного учреждения. В итоге в училище направили специальную комиссию следователей и жандармов.

Но еще большей дерзостью отличались студенты духовной семинарии. При внезапном обыске под тротуарами рядом со зданием полицейские обнаружили две бомбы, а в саду - тайник с оружием. Такими были студенты эпохи революционного террора.

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