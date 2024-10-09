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История

История Пензы: Дореволюционные пензяки дали мэрии обидное прозвище

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дореволюционная мэрия находилась на углу улиц Лермонтова и Куйбышева. В старые времена она носила другое название - городская управа. К сожалению, до наших дней здание не сохранилось.

Это было массивное строение из обожженного красного кирпича, с высокой башней и окошками-бойницами, из-за чего внешне здание напоминало неприступную крепость. Его возвели в середине XIX века и строили специально для чиновников.

По реформе 1870 года в ведение городской управы переходили не только административные дела, но и целый комплекс задач по хозяйственному благоустройству Пензы. Она была обязана следить за тротуарами, канализацией, водопроводом, отоплением и многим другим. Позже в компетенцию управы включили еще и заведование образовательными учреждениями.

Судя по публикациям журналистов «Губернских ведомостей», чиновники со своими обязанностями не справлялись. Из-за этого дореволюционная мэрия получила от пензенцев обидное прозвище «скверная».

Городские управы начали ликвидировать после Октябрьской революции. На тот момент штат госучреждения насчитывал всего 77 человек, включая дворников. Здание городской управы снесли в середине прошлого века, поскольку оно выходило за т. н. красную линию и мешало дорожному движению.

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