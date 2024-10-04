История Пензы: В честь известных предпринимателей назвали улицу

04.10.2024 | 07:47

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Лес по Суре сплавляли в последний раз в конце 40-х годов прошлого века. Между тем раньше на правом берегу было множество лесных пристаней. Одна из самых крупных находилась на территории современной улицы Заречной.

Владели ею купцы Карповы, сколотившие огромное состояние на продаже леса и пиломатериалов. В Городищенском уезде им принадлежало несколько рощ. Оттуда деревья доставлялись в Пензу, и уже здесь на пристани их обрабатывали и формировали плотовые партии.

Бревна сбивались в одну большую «флотилию», затем плотогоны сплавляли их до городка Васильсурска в Нижегородской губернии. Карповы имели с того солидный доход, причем часть прибыли они вкладывали в модернизацию своего производства.

В конце XIX века тут построили пильные мельницы, а чуть позже открыли целую сеть деревообрабатывающих предприятий. Со временем территория неподалеку от пристани стала активно застраиваться. Здесь селились рабочие, которые трудились у Карповых.

В начале XX века новый квартал включили в городской реестр. Улицу назвали в честь пристани Карповской. Так фамилия известных пензенских предпринимателей была увековечена еще при их жизни.

После революции большевики, естественно, поспешили переименовать улицу, ведь она носила фамилию врагов-капиталистов. Так улица стала называться Заречной.