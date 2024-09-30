История Пензы: Улицу Лермонтовскую переименовали в честь летчика

30.09.2024 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

До 1964 года улица, идущая вдоль правого берега Суры у Пензы-III, называлась в честь Михаила Лермонтова - Лермонтовской. Потом ей присвоили имя другого нашего земляка - летчика Николая Павлушкина.

В этих местах будущий Герой Советского Союза провел детские и юношеские годы: учился в школе № 8, а затем некоторое время работал электромонтером в локомотивном депо.

Но душа Николая Павлушкина рвалась в небо. Он мечтал стать пилотом и поэтому решил поступить в летное училище в Сталинграде. Было это в 1940 году. Вскоре загрохотали пушки, и парень отправился на фронт.

Павлушкин оказался талантливым пилотом. За несколько недель в боях на Кубани он сбил 5 вражеских самолетов. При этом пензенец не боялся рисковать. Так, весной 1945 года во время операции «Салют», заметив готовую к взлету с немецкого аэродрома эскадрилью, он развернул свой истребитель и открыл по крылатым машинам ураганный огонь. Юркие «фокке-вульфы» разворотило в щепки.

Всего Николай Павлушкин совершил 199 боевых вылетов, в ходе которых подбил 25 самолетов. За подвиги Президиум Верховного совета СССР присвоил ему своим указом звание Героя Советского Союза.

Николай Павлушкин скончался в самом расцвете сил - погиб при испытании нового самолета. Ему было 40 лет.