История Пензы: Усадьбу олигарха снесли из-за расширения дороги

24.09.2024 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня трудно представить, но когда-то на месте остановочных павильонов возле Центрального рынка находилось несколько больших купеческих усадеб. Они стояли почти вплотную к дороге. Сегодня от них не осталось и следа.

Например, на углу современных улиц Бакунина и Кирова когда-то возвышался шикарный особняк Антона Ивановича Полякова. Здание было построено в 30-х годах XIX века на самой окраине огромной Базарной площади.

Двухэтажный каменный дом от внешнего мира отделял глухой кирпичный забор с высокой аркой. Позади него размещались разнообразные служебные постройки: конюшня, каретник, амбары, погреба и флигель.

В 1878 году усадьбу приобрел купец 1-й гильдии Андрей Федорович Карпов - один из богатейших людей дореволюционной Пензы. Он занимался лесозаготовкой и владел несколькими крупными заводами в разных губерниях Российской империи. При этом только в Городищенском и Пензенском уездах в его собственности находилось почти 12 тысяч десятин земли.

В этом доме дореволюционный олигарх не проживал - для себя он построил особняк на Московской. А усадьбу впоследствии продал одному из пензенских мещан.

Она оставалась на своем месте вплоть до 60-х годов прошлого века, пока этот район не охватил строительный бум. А чуть позже во время расширения проезжей части купеческую усадьбу снесли.