Сетевое издание|18+|Вторник|24 сен 2024|08:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Усадьбу олигарха снесли из-за расширения дороги

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня трудно представить, но когда-то на месте остановочных павильонов возле Центрального рынка находилось несколько больших купеческих усадеб. Они стояли почти вплотную к дороге. Сегодня от них не осталось и следа.

Например, на углу современных улиц Бакунина и Кирова когда-то возвышался шикарный особняк Антона Ивановича Полякова. Здание было построено в 30-х годах XIX века на самой окраине огромной Базарной площади.

Двухэтажный каменный дом от внешнего мира отделял глухой кирпичный забор с высокой аркой. Позади него размещались разнообразные служебные постройки: конюшня, каретник, амбары, погреба и флигель.

В 1878 году усадьбу приобрел купец 1-й гильдии Андрей Федорович Карпов - один из богатейших людей дореволюционной Пензы. Он занимался лесозаготовкой и владел несколькими крупными заводами в разных губерниях Российской империи. При этом только в Городищенском и Пензенском уездах в его собственности находилось почти 12 тысяч десятин земли.

В этом доме дореволюционный олигарх не проживал - для себя он построил особняк на Московской. А усадьбу впоследствии продал одному из пензенских мещан.

Она оставалась на своем месте вплоть до 60-х годов прошлого века, пока этот район не охватил строительный бум. А чуть позже во время расширения проезжей части купеческую усадьбу снесли.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте