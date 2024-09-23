История Пензы: На открытие памятника Белинскому прибыла творческая интеллигенция

23.09.2024 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Из дореволюционных литераторов и философов в советские времена особо почитали не только Пушкина, Герцена и Горького. Не менее значимой фигурой считался и Виссарион Григорьевич Белинский, памятник которому стоит на улице Московской.

Пензенский обком долго искал место для монумента. Предлагались разные варианты - от Западной Поляны до улицы Кирова. Но на одном из заседаний власти все же решили возвести памятник в самом центре города.

Идеальная площадка нашлась на территории бывшего «Балчуга» (конного торга). Заросший зеленью квадрат быстро расчистили, и архитекторы приступили к закладке монумента. Автором скульптуры стал народный художник СССР Евгений Вучетич.

На открытие памятника Виссариону Белинскому 19 июня 1948 года в Пензу прибыла творческая интеллигенция Советского Союза - писатели Александр Фадеев, Федор Гладков, Илья Эренбург, Петр Замойский. Приехали также академики Виктор Виноградов и Владимир Гордлевский.

100-летие со дня смерти Белинского прошло с невероятной помпой. Город Чембар переименовали в Белинский и там же открыли единственный в СССР музей, посвященный литератору.

На открытии монумента выступал тогда еще мало кому известный молодой секретарь обкома по идеологии Константин Черненко - будущий генеральный секретарь ЦК КПСС.