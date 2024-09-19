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История

История Пензы: Торговцы мясом разместились в «крепости» с ледниками

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Одно из немногих оставшихся от дореволюционной Базарной площади на улице Московской строений - Мясной пассаж, шикарный образец каменного зодчества эпохи Российской империи.

Здание возвели в 1897 году по проекту пензенского архитектора Вениамина Семечкина. На постройку величественного сооружения было затрачено 25 тысяч рублей. При этом часть средств городской думе пришлось занимать под большой процент у банков.

Сурский зодчий возвел очаровательное строение в русском стиле. По задумке Семечкина, Мясной пассаж должен был возвышаться над Базарной площадью, словно неприступная крепость. Иллюзию грозной цитадели придавали маленькие окошки-бойницы и башни по углам.

Национальный колорит выражали узоры из кирпичной кладки и остроконечные шатры. Архитектор поработал не только над внешним обликом здания, но позаботился и о будущих коммерсантах.

Внутри здания для хранения мяса были устроены специальные подвалы с ледниками. Сегодня, в связи с тем что здание больше не выполняет свою первоначальную роль, все подполья засыпаны землей. Да и по сравнению с рядом стоящими многоэтажками пассаж уже не кажется высоким.

Здесь торговали мясом ровно 80 лет. В 1977 году для реализации этого вида продуктов построили специальное здание на улице Бакунина.

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