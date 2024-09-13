История Пензы: Сухой закон не избавил жителей Шуиста от пагубной привычки

13.09.2024 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За время существования СССР в стране несколько раз вводили сухой закон. Но и в перерывах между запретами на спиртное шла серьезная борьба с алкоголизмом. От этой пагубной привычки раньше серьезно страдали жители Шуиста.

В 70-80-е годы прошлого века здесь было несколько магазинов, которые торговали крепкими напитками. С самого утра любители горячительного выстраивались в длинные очереди. Некоторые даже не успевали протрезветь к открытию торговых точек.

Вот как это описывал 2-й секретарь обкома КПСС Георг Мясников: «Толпа больных людей в ожидании начала продажи вина. Беседа с зав. магазином. Месячный оборот - 70 тысяч, из них на вине и водке берут 45-50 тысяч рублей! Когда принимали решение о вреде пьянства, исходили из ошибочного представления: «зажав» водку, сместим потребление на сухое красное вино. Сухого нет, а дешевое красное оказалось как раз тем продуктом, который наиболее активно потребляется алкоголиками».

Недаром именно в ту эпоху и родился небольшой стишок «Спасибо партии родной за любовь и ласку: до субботы водку пьем, в воскресенье - краску».

В 1985 году в СССР ввели еще один сухой закон. Однако и он работал с пробуксовками. Вместо вина люди стали пить самодельный денатурат.