История Пензы: Маяковский повеселил пензенскую богему в доме на Саратовской

06.09.2024 | 07:36

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Визит футуристов в Пензе в марте 1914 года вызвал в Пензе небывалый резонанс. После выступления в клубе литераторы во главе с Владимиром Маяковским отправились в дом купца Константина Цеге на Саратовской, 12.

Здание снесли еще в середине прошлого века: власти сочли, что старый кирпичный домик не представляет исторической ценности. А зря! В начале XX века тут собиралась вся пензенская богема, а визит Владимира Маяковского - и вовсе отдельная история.

По воспоминаниям дочерей Цеге, он не строил из себя звезду, а когда кто-то из друзей поэта случайно взял его стул, Владимир Владимирович не растерялся и просто сел на пол, поджав колени. Маяковский в тот вечер много шутил и зачитывал свои новые произведения.

Веселились и приятели футуриста. Вот что об этом вспоминала Софья Константиновна: «Бурлюк с лорнетом в руке цитировал Северянина, а Каменский с разрисованным лицом громко шутил».

Интересно и другое: в соседней комнате за компанией наблюдала еще совсем юная Таня Яковлева. По иронии судьбы, когда она повзрослеет, Маяковский влюбится в нее. Из-за нашей землячки он даже хотел навсегда покинуть Россию и уехать к ней в Париж.

К сожалению, страстный роман закончился печально - Яковлева отвергла поэта. Ходили слухи, что Маяковский мог покончить с собой как раз из-за нее.